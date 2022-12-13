

Петрас Аустревичус: Если что-то случится с Саакашвили, многие двери будут закрыты

13.12.2022 17:31





«Сегодняшние дебаты в Европарламенте будут касаться европейского будущего Грузии, поэтому мы должны быть гибкими и говорить обо всех основных вопросах. Вопросов много, и мы должны сосредоточиться на самых важных», — заявил европарламентарий Петрас Аустревичус.



По словам европарламентария, на дебатах речь пойдет также о деолигархизации и здоровье бывшего президента Михаила Саакашвили.



«Наш месседж предельно ясен: нельзя так лечить человека, как обращаться с Михаилом Саакашвили, это бесчеловечно и нецивилизованно. Лидершип Грузии должно проявить гуманность. Если что-то случится с Мишей Саакашвили, поверьте, многие двери будут закрыты», — заявил депутат Европарламента.



На вопрос, означает ли это, что европейский путь Грузии проходит по этому вопросу, Петрас Аустревичус отвечает, что не обязательно.



«Вовсе нет, но это экстра вопрос и очень важный, который мы не оставим без внимания», — заявил Аустревичус.







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