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Петрас Аустревичус: Если что-то случится с Саакашвили, многие двери будут закрыты
13.12.2022 17:31
«Сегодняшние дебаты в Европарламенте будут касаться европейского будущего Грузии, поэтому мы должны быть гибкими и говорить обо всех основных вопросах. Вопросов много, и мы должны сосредоточиться на самых важных», — заявил европарламентарий Петрас Аустревичус.
По словам европарламентария, на дебатах речь пойдет также о деолигархизации и здоровье бывшего президента Михаила Саакашвили.
«Наш месседж предельно ясен: нельзя так лечить человека, как обращаться с Михаилом Саакашвили, это бесчеловечно и нецивилизованно. Лидершип Грузии должно проявить гуманность. Если что-то случится с Мишей Саакашвили, поверьте, многие двери будут закрыты», — заявил депутат Европарламента.
На вопрос, означает ли это, что европейский путь Грузии проходит по этому вопросу, Петрас Аустревичус отвечает, что не обязательно.
«Вовсе нет, но это экстра вопрос и очень важный, который мы не оставим без внимания», — заявил Аустревичус.
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