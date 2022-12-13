|
|
|
«Грузинская мечта» и оппозиция проводят консультации по вопросу избрания Народного защитника
13.12.2022 18:01
В парламенте между «Грузинской мечтой» и оппозицией проходят консультации по вопросу Народного защитника.
Закрытая встреча проходит в кабинете председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе.
Вместе с Мамукой Мдинарадзе из правящей команды в консультациях участвует Михаил Сарджвеладзе. От оппозиции — «Национальное движение», «Лело», «Гирчи», партии «Мокалакееби», партия «За Грузию», член «Группы реформ» Хатуна Самнидзе и «Европейские социалисты».
В сегодняшних закрытых консультациях не участвует только «Стратегия Агмашенебели».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна