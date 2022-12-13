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«Грузинская мечта» и оппозиция проводят консультации по вопросу избрания Народного защитника


13.12.2022   18:01


В парламенте между «Грузинской мечтой» и оппозицией проходят консультации по вопросу Народного защитника.

Закрытая встреча проходит в кабинете председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе.

Вместе с Мамукой Мдинарадзе из правящей команды в консультациях участвует Михаил Сарджвеладзе. От оппозиции — «Национальное движение», «Лело», «Гирчи», партии «Мокалакееби», партия «За Грузию», член «Группы реформ» Хатуна Самнидзе и «Европейские социалисты».

В сегодняшних закрытых консультациях не участвует только «Стратегия Агмашенебели».


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