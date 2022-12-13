

Хорватия поддерживает Грузию, Украину и Молдову

13.12.2022 18:26





«Хорватия поддерживает Украину, Молдову и Грузию, чей европейский путь был подтвержден», — заявила госсекретарь Хорватии Андреа Метелко-Згомбич перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе.



По ее словам, расширение ЕС — это инвестиции в безопасность, развитие, стабильность и мир.



«Хорватия всегда была решительным сторонником расширения ЕС за счет шести стран Западных Балкан. А теперь Хорватия поддерживает три новых государства, Украину, Молдову и Грузию, которые присоединились к процессу расширения из Восточного партнерства и чей европейский путь был подтвержден.



Мы искренне верим, что расширение ЕС — это инвестиции в безопасность, развитие, стабильность и мир. Расширение напрямую влияет на стабильность всего европейского континента, но для этого должны быть выполнены два условия. С одной стороны, нам нужно иметь благонадёжную перспективу расширения для каждой страны. С другой стороны, эти страны должны иметь твердое обязательство и действовать для проведения реформ, защищать наши ценности и совпадать с нашей политикой», — заявила госсекретарь Хорватии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





