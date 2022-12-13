

«Умрет, да и черт с ним» — формально покинувший «Мечту» депутат о Саакашвили

13.12.2022 18:28





«Умрет, да и черт с ним», заявил в парламенте формально покинувший партию власти депутат Виктор Джапаридзе. В октябре текущего года стало известно, что он примкнул к рядам «Силы народа», которую основали «бывшие» члены «Грузинской мечты».



«Другие заключенные не больны? Кто его отравил? Успокойтесь уже! Умрет, да и черт с ним! Скажу, кому угодно», — заявил Джапаридзе, обращаясь к члену партии «Стратегия Агмашенебели» Паате Манджгаладзе.



14 декабря в Тбилисском городском суде состоится рассмотрение дела Саакашвили. На основании ходатайства адвокатов судья должен рассмотреть отсрочку вынесения приговора экс-президенту или его полное освобождение. Параллельно заседанию во дворе суда анонсирована акция в поддержку Саакашвили.



В организме Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие отравляющие вещества, в том числе ртуть и мышьяк. Об этом говорится в заключении экспертизы, которая была проведена американскими специалистами и подписана профессором Дэвидом Смитом.



В токсикологическом заключении говорится о 3-х основных проблемах со здоровьем Михаила Саакашвили: наличие в организме тяжелых металлов, чрезмерное и нецелевое использование лекарств во время его лечения и повреждение коры головного мозга в результате полипрагмазии.



Родственники и адвокаты Саакашвили требуют перевести его на лечение за границу.





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