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«Умрет, да и черт с ним» — формально покинувший «Мечту» депутат о Саакашвили
13.12.2022 18:28
«Умрет, да и черт с ним», заявил в парламенте формально покинувший партию власти депутат Виктор Джапаридзе. В октябре текущего года стало известно, что он примкнул к рядам «Силы народа», которую основали «бывшие» члены «Грузинской мечты».
«Другие заключенные не больны? Кто его отравил? Успокойтесь уже! Умрет, да и черт с ним! Скажу, кому угодно», — заявил Джапаридзе, обращаясь к члену партии «Стратегия Агмашенебели» Паате Манджгаладзе.
14 декабря в Тбилисском городском суде состоится рассмотрение дела Саакашвили. На основании ходатайства адвокатов судья должен рассмотреть отсрочку вынесения приговора экс-президенту или его полное освобождение. Параллельно заседанию во дворе суда анонсирована акция в поддержку Саакашвили.
В организме Михаила Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие отравляющие вещества, в том числе ртуть и мышьяк. Об этом говорится в заключении экспертизы, которая была проведена американскими специалистами и подписана профессором Дэвидом Смитом.
В токсикологическом заключении говорится о 3-х основных проблемах со здоровьем Михаила Саакашвили: наличие в организме тяжелых металлов, чрезмерное и нецелевое использование лекарств во время его лечения и повреждение коры головного мозга в результате полипрагмазии.
Родственники и адвокаты Саакашвили требуют перевести его на лечение за границу.
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