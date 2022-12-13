

Совет ЕС: Будущее Украины, Молдовы и Грузии - в Евросоюзе

13.12.2022 18:37





«Будущее Украины, Молдовы и Грузии — в Европейском союзе», — говорится в документе, опубликованном Советом ЕС по итогам сегодняшнего заседания.



В документе отмечается, что Совет вновь вернется к вопросу Украины, Молдовы и Грузии после получения обновленной информации от Еврокомиссии весной 2023 года.



«Совет Европейского союза подтверждает важность принятого 23 июня 2022 года решения, согласно которому была признана европейская перспектива Украины и Молдовы и предоставлен статус кандидата на членство этим странам. Совет Европейского союза также признал европейскую перспективу Грузии и подтвердил готовность предоставить ей статус кандидата, как только приоритеты, представленные Еврокомиссией, будут выполнены. Будущее Украины, Молдовы и Грузии и граждан этих стран — в Европейском союзе», — говорится в документе.



В пресс-релизе отмечается, что Совет Европейского союза осведомлен о важных шагах, предпринятых Грузией в процессе реформ, как это было подчеркнуто на седьмом заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия в сентябре 2022 года.



«Совет Евросоюза призывает Грузию продолжать путь реформ и полностью выполнять приоритеты, перечисленные Еврокомиссией для предоставления стране статуса кандидата. Совет Европейского союза уделяет особое внимание углублению отраслевого сотрудничества с Европейским союзом на основе расширенной реализации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле между ЕС и Грузией», — говорится в документе, опубликованном Советом Европейского союза.







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