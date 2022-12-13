

Нацвлишвили: На данном этапе соглашения в связи кандидатом в Народные защитники нет

13.12.2022 19:34





На данном этапе соглашения в связи кандидатом в Народные защитники нет, единственное, о чем мы договорились, это то, что у нас снова будет встреча, - об этом заявила депутат «Лело» Анна Нацвлишвили после встречи правящей команды и оппозиции.



По ее словам, процесс продолжится, чтобы был найден консенсус.



«Общий настрой на то, чтобы произошло соглашение. Для получения статуса кандидата консенсусный кандидат в Народные защитники и правильный и нормальный процесс является одним из того, на основании чего будет принято решение – получим мы статус или нет. Мы настроены на соглашение и именно поэтому продолжаем участвовать в консультациях. По итогам я немногое могу сказать, кроме того, что на данном этапе соглашения нет, единственное, о чем мы договорились, это то, что у нас снова будет встреча и мы продолжим процесс, чтобы был найден консенсусный шаг в этом процессе», - сказала Нацвлишвили.



«Грузинская мечта» встретилась с оппозицией в связи с кандидатурами в Народные защитники. Встреча состоялась в кабинете председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе. Помимо Мамуки Мдинарадзе от правящей команды присутствовал председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.



Что касается оппозиции, то на консультациях были представлены все парламентские политические группы, кроме «Стратегии Агмашенебели», которая выразила недоверие процессу и оценила его как фарс.



Напомним, что это вторая встреча правящей команды и оппозиции в связи с кандидатами в Народные защитники.





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