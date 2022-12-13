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Лидер «Антиоккупационного движения» пришел к парламенту из-за заявления о грузинских бойцах воюющих в Украине
13.12.2022 20:35
Лидер «Антиоккупационного движения» Давид Кацарава пришел в парламент и заявил, что хочет обратиться к депутату Алуде Гудушаури и «разъяснить несколько вопросов» относительно грузинских бойцов, воюющих в Украине.
8 декабря депутат Гудушаури заявил, что есть люди, которые едут в Украину из Грузии «в обмен на деньги».
В этом контексте он упомянул одного из персонажей писателя Чабуа Амиреджиби, по имени Кику, и сказал: «Главное не сам Кику, а главное то, что делает из него Кику, не стоит это делать в обмен на деньги».
13 декабря Давид Кацарава, ранее находившийся заграницей, пришел к зданию парламента и пожелал встретиться с депутатом Гудушаури:
«Я пришел к вам один, хотя многие хотели прийти сюда со мной… Я пытаюсь преодолеть бюрократические барьеры, чтобы увидеть вас и объяснить несколько вещей, а именно то, что почти все наши граждане, будь то рядовые солдаты или командиры, которые ведут борьбу не на жизнь, а на смерть с Россией в Украине, все они герои.
Я здесь, и если у вас найдется время, я все понятно вам объясню», — обращается Кацарава к Гудушаури.
«Если эта бюрократическая стена окажется для меня непреодолимой, тогда, я буду ждать следующего шанса, жизнь даст мне этот шанс, я уверен. А принести извинения действительно не будет лишним», — говорит Кацарава.
Несколько дней назад лидеры «Грузинской мечты» заявили, что некоторые грузинские бойцы воюют в Украине не за идею, а за деньги. При этом они указали, что отправляет грузинских бойцов в Украину «Национальное движение», а «Грузинский легион» предлагает им деньги.
По словам основателя «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили, недавние заявления «Грузинской мечты» вызваны успехами «Грузинского легиона» в Украине. Мамулашвили считает, что делая такие заявления, правящая партия возможно выполняет задание России.
«Возможно, Россия потребовала как-то остановить рекрутирование грузин», — сказал он.
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