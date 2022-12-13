

Европарламентарии от разных партий призвали власти Грузии спасти Саакашвили

13.12.2022 20:38





Европарламентарии от разных партий в знак солидарности встретились с семьей третьего президента Грузии. Об этом сообщила польский депутат Европарламента (от группы Консерваторов и реформаторов) Анна Фотыга в Twitter.



На фото опубликованном Анной Фотыга изображены она сама, депутаты Европарламента от различных политических групп, включая Виолу фон Крамон (Зеленые), Петраса Аустревичюса (Литва, группа «Обновленная Европа»), Михаэля Галлера (ЕНП), Андрюса Кубилюса (ЕНП), Расу Юкнявичене (ЕНП), а также мать Михеила Саакашвили Джули Аласания, сын Эдуард Саакашвили, бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс и Гиорги Чаладзе и другие. В руках они держат плакаты с надписью «Спасите Мишу».





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