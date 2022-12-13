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В деле о коррупции в Европарламенте изъяли 1,5 млн евро наличными - СМИ
13.12.2022 23:20
Бельгийские следователи обнаружили более 1,5 миллиона евро наличными во время обысков, связанных с расследованием коррупции в Европейском парламенте.
Эту информацию изданию Politico подтвердил представитель бельгийской прокуратуры, пишет "Европейская правда".
В понедельник прокуратура заявила, что "несколько сотен тысяч евро" были изъяты в трех местах: 600 тысяч евро в доме подозреваемого, 150 тысяч евро в квартире европейского депутата и "несколько сотен тысяч евро" в чемодане в отеле в Брюсселе.
По данным бельгийской газеты Le Soir, которая первой сообщила о сумме более 1,5 миллиона евро, отец бывшего вице-президента Европейского парламента Евы Кайли был задержан в отеле Sofitel на площади Журден в европейском квартале Брюсселя.
Также СМИ сообщали, что у отца был чемодан с наличными, и вероятно он пытался убежать, получив предупреждение о рейдах от сообщников.
Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.
Впоследствии стало известно, что в рамках расследования были арестованы одна из вице-президентов Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли и Панцери, были взяты под стражу. Кроме того, активы Кайли были заморожены Грецией, ее родиной.
Европарламент в связи с расследованием приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.
Подробно о скандале читайте в статье Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.
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