

Дэвид Макаллистер: Прошу, освободите бывшего президента Саакашвили

14.12.2022 11:19





Грузия – часть Европы, место Грузии – в Европе. Чтобы получить статус кандидата, Грузия должна успешно выполнить 12 приоритетов, указанных комиссией, - заявил председатель комитета Европарламента по внешним связям Дэвид Макаллистер в ходе дебатов по вопросу Грузии в Европарламенте.



По его словам, оценка заявки Грузии на вступление в Евросоюз будет происходить в соответствии с заслугами и реализацией всех необходимых реформ.



«К сожалению, напряженная политическая ситуация тормозит развитие страны. Хочу сделать пять замечаний. Первое, политические стороны должны воздерживаться от любой агрессивной риторики и объединить силы для повышения доверия между политическими и институциональными акторами. Второе - чрезмерное влияние частного интереса в экономической, политической и общественной жизни должно быть устранено. Третье - власть Грузии должна обеспечить свободу СМИ, что подразумевает редакционную независимость, прозрачное владение СМИ и плюралистическое, беспристрастное и недискриминационное освещение политических взглядов. Четвертое - политические лидеры Грузии должны прекратить агрессивные словесные нападки против европарламентариев и представителей других стран-партнеров, и, наконец, я, как председатель комитета по внешним связям Европарламента, призываю правительство Грузии, прошу, освободите бывшего президента Саакашвили и дайте ему возможность пройти соответствующее медицинское лечение», - сказал европарламентарий.





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