

Сегодня суд обсудит вопрос отмены наказания Михаилу Саакашвили

14.12.2022 11:31





Сегодня состоится судебный процесс по вопросу об отмене наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 11:00.



По информации адвоката бывшего президента Шалвы Хачапуридзе, судья распорядился подключить Михаила Саакашвили к процессу в дистанционном режиме.



На заседании планируется опрос свидетелей, в том числе руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.



Параллельно с процессом, сторонники Михаила Саакашвили в 11:00 проведут акцию во дворе Тбилисского городского суда.



Сторона защиты выдвинула ходатайство об отмене наказания Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья бывшего президента, основанием чего стало заключение, подготовленное экспертами-медиками под эгидой центра «Эмпатия».





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