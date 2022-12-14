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Сегодня суд обсудит вопрос отмены наказания Михаилу Саакашвили
14.12.2022 11:31
Сегодня состоится судебный процесс по вопросу об отмене наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Заседание в Тбилисском городском суде назначено на 11:00.
По информации адвоката бывшего президента Шалвы Хачапуридзе, судья распорядился подключить Михаила Саакашвили к процессу в дистанционном режиме.
На заседании планируется опрос свидетелей, в том числе руководителя центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани.
Параллельно с процессом, сторонники Михаила Саакашвили в 11:00 проведут акцию во дворе Тбилисского городского суда.
Сторона защиты выдвинула ходатайство об отмене наказания Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья бывшего президента, основанием чего стало заключение, подготовленное экспертами-медиками под эгидой центра «Эмпатия».
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