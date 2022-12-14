

Раса Юкнявичене: Не уверена, что цель Иванишвили, который взял Грузию в заложники, та же, что у народа

14.12.2022 11:36





Нахождение в тюрьме тяжелобольного бывшего президента Михаила Саакашвили не является европейской ценностью. Мучение людей - это политика Путина. Я призываю власти Грузии, в том числе президента: сделайте все, чтобы вопрос жизни Михаила Саакашвили не был на вашей совести, - об этом заявила европарламентрий Раса Юкнявичене в ходе дебатов в Европарламенте по годовому отчету о выполнении Грузией соглашения об ассоциации с ЕС.



По ее словам, она уверена, что Грузия будет членом Евросоюза и грузинский народ этого заслуживает.



«Грузия принадлежит Европе. Советская Россия силой отдалила ее от Европы. Сегодня 20% страны оккупировано Россией. Остатки разделительных линий, установленных Гитлером и Сталиным в Европе, должны быть стерты, а вступление Грузии в Евросоюз – лучший путь добиться этого. Я уверена, что Грузия будет членом ЕС. Грузинский народ этого заслуживает. Я также уверена, что расширение Евросоюза сделает ЕС сильнее, в том числе с точки зрения безопасности. Однако я не уверена, что цель Бидзины Иванишвили, который взял в заложники Грузию, та же, что у грузинского народа. Власти Грузии хорошо знают, все, что они должны сделать, записано в рекомендациях Еврокомиссии, и они должны это выполнить без манипуляций и лицемерия. Нахождение в тюрьме тяжелобольного бывшего президента Михаила Саакашвили не является европейской ценностью. Мучение людей - это политика Путина. Я призываю власти Грузии, в том числе президента: сделайте все, чтобы вопрос жизни Михаила Саакашвили не был на вашей совести», -отметила европарламентарий.





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