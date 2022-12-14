

Министр юстиции шантажирует Саакашвили публикацией «определенных видеокадров»

14.12.2022 11:43





Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о предсмертном состоянии Михаила Саакашвили, служба исполнения наказаний «будет вынуждена опубликовать определенные кадры».



Брегадзе заявил, что в случае с Саакашвили и состоянием его здоровья «имеют место некие симуляции его якобы критического состояния» и у ведомства есть видео-доказательства.



Министр утверждает, что Саакашвили идет на членовредительство, чтобы максимально осложнить состояние своего здоровья и выйти на свободу.



Кампанию в Грузию и за рубежом с призывом дать возможность Саакашвили пройти полноценное лечение за границей министр расценил как давление на суд.



По его словам, ведется «манипулятивная кампания», которая направлена против государства и на нанесение ущерба имиджу Грузии.



В среду, 14 декабря, в Тбилисском городском суде пройдет рассмотрение ходатайства адвокатов о переносе исполнения наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья. Предположительно, Саакашвили будет участвовать в процессе дистанционно. Защита предполагает, что на суде могут быть обнародованы данные, ранее недоступные общественности — точные диагнозы и данные результатов анализов.

С момента ареста 1 октября прошлого года Саакашвили похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, кахексии — угрожающей жизни потере веса и обнаружении в организме повышенных доз бария, висмута и ртути.

Накануне заседания суда министр заявил, что государство сделало все для обеспечения прав осужденного Саакашвили, начиная от права на здоровье.



«Из-за высокого интереса, в интересах безопасности грузинского народа и государства, а также международного имиджа Грузии, если будет необходимо доказать, что в Грузии не пытают, и если эта симуляция (предсмертного состояния Саакашвили — прим.ред) не будет остановлена. мы будем вынуждены обнародовать определенные кадры», — сказал Рати Брегадзе.



По его словам, радикальная оппозиция пытается помешать процессу европейской интеграции Грузии и «создать впечатление, что в стране якобы нарушаются права человека и кого-то пытают».



«Это совершенно недопустимо и мы противопоставим соответствующие действия», — сказал министр.



Лидер Единого Национального движения Ника Мелия заявил, что власти Грузии в панике, так как на заседании суда в среду общество впервые за последние семь месяцев увидит третьего президента и оценит, в каком он состоянии.

«Мир услышал правду и «Грузинская мечта» больше не может скрывать правду. Они знают, что то, как выглядит сегодня Саакашвили — убьет их нарративы и ложь», — сказал Мелия.



На этой неделе в знак солидарности с семьей Михаила Саакашвили и с требованием обеспечить его лечение в Страсбурге выступила группа европарламентариев.





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