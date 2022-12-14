

Член группы партнеров «Мечты» в Европарламенте призвал к оказанию медпомощи Саакашвили

14.12.2022 12:04





Представитель политической группы-партнера «Грузинской мечты» в Европарламенте (ЕП) заявил о необходимости лечения находящегося в заключении экс-президента Михеила Саакашвили.



Юозас Олекас, представляющий «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», в ходе продолжающихся дебатов по вопросу Грузии в Европарламенте также подчеркнул необходимость выполнения 12 условий Европейской комиссии для того, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС.



«Грузия — важный партнер. Грузинский народ уже показал, что хочет европейского пути. Как сказал комиссар, ставки высоки: мы ожидаем, что Грузия выполнит 12 рекомендаций. Мы видим, что есть определенный прогресс в борьбе с коррупцией, а также в направлении дигитализации.



Тем не менее, когда речь идет о верховенстве закона, демократии, свободе прессы, они все еще [находятся] не там, где мы хотим, чтобы они были», — добавил он, говоря о Саакашвили:



«Исходя их гуманитарных причин мы хотим срочно увидеть, оказание медицинской помощи бывшему президенту Саакашвили».



«Грузинскому обществу необходимо усилить свои усилия. Прошу Комиссию помочь им в этом», — добавил депутат Европарламента в конце своего выступления.



В резолюции Европарламента о реализации соглашения об ассоциации, голосование по которой состоится 14 декабря, содержится призыв к освобождению экс-президента Михеила Саакашвили по гуманитарным соображениям.



Эту рекомендацию разделяют практически все политические партии, представленные в Европарламенте, в том числе группа партнеров «Грузинской мечты», которую представляет докладчик по вопросу Грузии и автор доклада о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС Свен Миксер.





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