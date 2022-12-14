

Саакашвили отказали в дистанционном участии в судебном процессе

14.12.2022 12:07





В Тбилисском городском суде проходит процесс, связанный с отсрочкой наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.



Сам Михаил Саакашвили не присутствует на процессе дистанционно. Судья Георгий Аревадзе зачитал письмо Специальной пенитенциарной службы, согласно которому, ведомство не имеет возможности обеспечить дистанционное участие осужденного Саакашвили. Судья также зачитал письмо из клиники «Вивамед», в котором говорится, что врач не считает целесообразным транспортировать Михаила Саакашвили в зал суда.



Адвокаты подали ходатайство об отсрочке наказания бывшему президенту Грузии.



Параллельно с судом у здания Тбилисского городского суда собрались представители оппозиционных партий и сторонники Саакашвили.





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