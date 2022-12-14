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Следующий судебный процесс по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили состоится 22 декабря


14.12.2022   13:06


Следующее судебное заседание по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили в Тбилисском городском суде состоится 22 декабря, в 11:00.

Об этом на сегодняшнем заседании заявил судья Георгий Аревадзе.

«Представители Пенитенциарной службы запросили один месяц, но я действительно не считаю, что для этого нужен один месяц. Учитывая то, что нам нужно обсудить вопросы, связанные со здоровьем, думаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен в разумные сроки и в итоге решен. Поэтому, учитывая все это, предлагаем вам провести следующее заседание 22 декабря, в 11:00», — отметил судья.


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