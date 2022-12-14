|
|
|
Следующий судебный процесс по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили состоится 22 декабря
14.12.2022 13:06
Следующее судебное заседание по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили в Тбилисском городском суде состоится 22 декабря, в 11:00.
Об этом на сегодняшнем заседании заявил судья Георгий Аревадзе.
«Представители Пенитенциарной службы запросили один месяц, но я действительно не считаю, что для этого нужен один месяц. Учитывая то, что нам нужно обсудить вопросы, связанные со здоровьем, думаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен в разумные сроки и в итоге решен. Поэтому, учитывая все это, предлагаем вам провести следующее заседание 22 декабря, в 11:00», — отметил судья.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна