

Следующий судебный процесс по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили состоится 22 декабря

14.12.2022 13:06





Следующее судебное заседание по вопросу об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили в Тбилисском городском суде состоится 22 декабря, в 11:00.



Об этом на сегодняшнем заседании заявил судья Георгий Аревадзе.



«Представители Пенитенциарной службы запросили один месяц, но я действительно не считаю, что для этого нужен один месяц. Учитывая то, что нам нужно обсудить вопросы, связанные со здоровьем, думаю, что этот вопрос должен быть рассмотрен в разумные сроки и в итоге решен. Поэтому, учитывая все это, предлагаем вам провести следующее заседание 22 декабря, в 11:00», — отметил судья.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





