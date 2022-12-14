

Депутат «Грузинской мечты» был занят футболом во время дебатов по вопросу Грузии в Европарламенте

14.12.2022 14:25





Депутат от «Грузинской мечты» Иракли Заркуа заявил, что не смог наблюдать за дебатами по вопросу Грузии в Европарламенте из-за матча между футбольными командами Аргентины и Хорватии. Однако он отметил, что имеет представление о том, «что могло там происходить».



«Простите меня, вчера была игра Аргентина-Хорватия, некогда было, не смог наблюдать. Хотя, что там были бы Фотыга, Кубилиус и что там было, естественно, что там могло происходить, я представляю. Приношу извинения, я не смог послушать, потому что вчера была очень важная игра, и я поздравляю Аргентину с выходом в финал. Еще раз извините, у меня нет информации», — сказал грузинский депутат отвечая на вопросы журналистов.



В резолюции Европарламента о реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, голосование по которой состоится 14 декабря, содержится призыв к освобождению экс-президента Михеила Саакашвили исходя из гуманитарных соображений. Эту рекомендацию разделяют практически все политические партии, представленные в Европарламенте. Дебаты по указанному вопросу состоялись в Европарламенте вчера, 13 декабря.





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