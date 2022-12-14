

Адвокатам Саакашвили будет передана видеохроника заключения экс-президента

14.12.2022 15:13





Тбилисский городской суд обязал Специальную пенитенциарную службу передать все видеоматериалы, касающиеся Михаила Саакашвили, его адвокатам.



«То, что они заархивировали и доступно, с 1 октября 2021 года по 14 декабря этого года», — сказал судья, удовлетворив ходатайство защиты.



Сегодня, 14 декабря, в суде проходит процесс над Михаилом Саакашвили. Экс-президент был готов включиться по видеосвязи, однако Пенитенциарная служба ему отказала. Соответствующее заявление в ходе судебного процесса сделал судья Георгий Аревадзе.



По его словам, Пенитенциарная служба пояснила, что «на данном этапе нет возможности обеспечить дистанционное включение Михаила Саакашвили».





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