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Каладзе не нужен статус кандидата ЕС для Грузии, если это зависит от здоровья Саакашвили


14.12.2022   15:16


Мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о состоянии здоровья экс-президента Михеила Саакашвили, заявил, что политик должен «просто кушать». Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Уменьшение в весе? Пусть кушает и не будет терять вес. Пусть пьет жидкость и не будет терять в весе. Это очень просто», — так ответил Каладзе на вопрос журналиста.

Сегодня Каладзе также заявил, что если получение статуса кандидата в члены ЕС зависит от решения по вопросу Саакашвили, то они могут «оставить при себе» этот «ничего не дающий статус».

Сегодня заседание по делу Саакашвили не состоялось и было перенесено. Причина, как заявили в Пенитенциарной службе, заключается в том, что на протяжении одной недели им не удалось технически подготовить дистанционное подключение Саакашвили к процессу.


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