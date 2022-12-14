

Каладзе не нужен статус кандидата ЕС для Грузии, если это зависит от здоровья Саакашвили

14.12.2022 15:16





Мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря о состоянии здоровья экс-президента Михеила Саакашвили, заявил, что политик должен «просто кушать». Об этом он сказал в беседе с журналистами.



«Уменьшение в весе? Пусть кушает и не будет терять вес. Пусть пьет жидкость и не будет терять в весе. Это очень просто», — так ответил Каладзе на вопрос журналиста.



Сегодня Каладзе также заявил, что если получение статуса кандидата в члены ЕС зависит от решения по вопросу Саакашвили, то они могут «оставить при себе» этот «ничего не дающий статус».



Сегодня заседание по делу Саакашвили не состоялось и было перенесено. Причина, как заявили в Пенитенциарной службе, заключается в том, что на протяжении одной недели им не удалось технически подготовить дистанционное подключение Саакашвили к процессу.





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