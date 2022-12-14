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«Токсичная политическая культура» — докладчик Европарламента о ситуации в Грузии
14.12.2022 15:39
В роли потенциального кандидата в ЕС Грузия сегодня представляет смешанную картину и идут противоречивые посылы, заявил депутат Европарламента Свен Миксер на пленарном заседании, где представил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС.
Спикер по вопросам Грузии, бывший глава МИД Эстонии Свен Миксер представляет Прогрессивный альянс социалистов и демократов (Progressive Alliance of Socialists and Democrats), который является партнерской группой «Грузинской мечты» в Европе. Именно на основе доклада Свена Миксера Европарламент сегодня принимает резолюции по Грузии, пишет Netgazeti. .
Миксер начал с позитива и отметил, что в Грузии за последние годы в некоторых областях были проведены «действительно впечатляющие реформы».
По гармонизации национального законодательства с ЕС Грузия лидирует среди восточных соседей, сказал докладчик.
«Однако, когда дело доходит до демонстрации возможностей демократической структуры Грузии и приверженности ключевым европейским ценностям, оказывается, что узкие партийные интересы и личный антагонизм влиятельных акторов имеют приоритет над общей целью», — заявил Миксер.
По его словам, «такая токсичная политическая культура препятствует не только европейским устремлениям Грузии, но и безопасности и благополучию страны в целом».
Он отметил, что рекомендации Еврокомиссии по снижению политической поляризации в Грузии до сих пор не выполнены. Одновременно Миксер указал, что ни один из важных вопросов «не может быть решен узкими законодательными изменениями большинства, без привлечения оппозиции и гражданского сектора».
В числе этих вопросов он озвучил практически все рекомендации Еврокомисии, также отметив, что наблюдает за тем, как сейчас в Грузии идет процесс выбора нового народного защитника.
По ситуации с Михаилом Саакашвили Миксер отметил, что Европарламент уже выражал озабоченность и призывал отсрочить приговор, чтобы экс-президент мог получить медицинскую помощь за границей.
«Я знаю, что в Грузии существуют крайне разные взгляды на наследие бывшего президента, но хочу четко заявить, что мы рассматриваем его освобождение как чисто гуманитарный вопрос и не даем политическую или иную оценку», — заявил Миксер.
В заключение Миксер ответил на обвинения в попытках втянуть Грузию в войну:
«Меня глубоко беспокоит риторика некоторых грузинских политических лидеров, обвиняющих Евросоюз и наших партнеров в попытке втянуть Грузию в войну. Эти утверждения являются ложными. Европейский Союз – это мирный проект, и Грузии никогда не придется выбирать между Европой и миром. На самом деле выбор Европы означает выбор мира».
Европарламент сегодня голосует за резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС. Ранее, 8 декабря, за проект резолюции проголосовал комитет по международным отношениям Европарламента.
В тексте говорится о политически мотивированном правосудии в отношении как представителей СМИ, так и оппозиционеров, регрессе демократических процессов и условиях, которые необходимо выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.
Резолюция призывает освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям.
В подразделе о деолигархизации идет речь о чрезмерном влиянии частных интересов на политическую, экономическую и общественную жизнь Грузии. Здесь упоминается Бидзина Иванишвили, но не как «олигарх», а как «бывший премьер-министр Грузии». О санкциях ничего не сказано, деолигархизация указана как одна из приоритетных рекомендаций перед предоставлением статуса страны-кандидата.
В проект постановления включен вопрос Ники Гварамиа, генерального директора телекомпании «Мтавари ахарки».
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