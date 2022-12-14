

Замминистра юстиции: У Саакашвили по сей день было более 1500 посетителей

14.12.2022 16:32





По сей день у него [Михаила Саакашвили] было более 1500 посетителей, это подтверждает то, что система открытая и скрывать нечего, - заявил журналистам заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили в связи с Михаилом Саакашвили.



На вопрос, почему сегодня Саакашвили не дали возможность дистанционно подключиться к процессу, замминистра говорит, что «лицо находится в медицинском учреждении, и медучреждение не оборудовано соответствующе».



«Сейчас идет правовой процесс, и решение касательно любого вопроса должен принять суд. Министерство юстиции и Пенитенциарная служба всегда очень открыты в связи с этим вопросом. Подтверждением этого является то обстоятельство, что по сей день у него было более 1500 посетителей. Это подтверждает, что система открытая, скрывать нечего, и я вам также скажу, что все международные организации и правительство Грузии предоставляют детальную информацию как ООН, так и Совету Европы, Евросоюзу.



Мы говорим о том, что суд должен решить, дает ли состояние здоровья возможность для того, чтобы лицо продолжило отбывание наказания или оно будет отсрочено. Процесс назначен для того, чтобы судья принял решение независимо, без давления. Министерство, как и до сих пор, продолжит защиту его прав», - сказал Бека Дзамашвили.





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