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Келли Дегнан: Здоровье и благополучие Саакашвили вызывают большое беспокойство
14.12.2022 16:51
о заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, США внимательно следят за ситуацией, связанной с Михаилом Саакашвили.
По словам Дегнан, «это чрезвычайная ситуация, потому что как на местном, так и на международном уровне, существует большая обеспокоенность в связи со здоровьем и благополучием Саакашвили».
По её словам, в конечном итоге ответственность за удовлетворение медицинских потребностей Саакашвили лежит на правительстве.
«США очень внимательно следят за ситуацией с господином Саакашвили. Сегодняшняя отсрочка процесса была неожиданной, так как в США, когда судья требует предпринять определенные действия, каждый делает все максимально возможное, чтобы это распоряжение было выполнено. Это чрезвычайная ситуация, потому что как на местном, так и на международном уровне, существует большая обеспокоенность в связи со здоровьем и благополучием Саакашвили. Как мы уже отметили, ответственность за предоставление Саакашвили психологической, физической и медицинской помощи, в которой он нуждается, лежит, в конечном счете, на правительстве. Дальнейшая отсрочка только порождает лишние вопросы и беспокойство по поводу его благополучия», — заявила Келли Дегнан.
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