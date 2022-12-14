

Европарламент поддержал поправку о санкциях против Бидзины Иванишвили

14.12.2022 18:31





Европарламент поддержал введение санкций против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с определенной оговоркой.



В частности, в шестой поправке к резолюции, автором которой является депутат Европарламента Мириам Лексманн, отмечается, что в отношении Иванишвили и всех тех, кто ответственен за ухудшение демократических процессов, должны быть введены санкции в том случае, если подтвердится, что Грузия способствует России в обходе международных санкций.



Эту поправку на сегодняшней сессии поддержали 275 депутатов. Против были 212 европарламентариев, воздержались - 132.





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