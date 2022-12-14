|
|
|
Европарламент поддержал поправку о санкциях против Бидзины Иванишвили
14.12.2022 18:31
Европарламент поддержал введение санкций против бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с определенной оговоркой.
В частности, в шестой поправке к резолюции, автором которой является депутат Европарламента Мириам Лексманн, отмечается, что в отношении Иванишвили и всех тех, кто ответственен за ухудшение демократических процессов, должны быть введены санкции в том случае, если подтвердится, что Грузия способствует России в обходе международных санкций.
Эту поправку на сегодняшней сессии поддержали 275 депутатов. Против были 212 европарламентариев, воздержались - 132.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна