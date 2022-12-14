Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В правящей партии назвали «ничего не дающим» Грузии статус кандидата в ЕС


14.12.2022   18:36


Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что депутаты Европарламента «могут оставить себе этот ничего не дающий статус» (кандидата в ЕС), если увязывают его предоставление с освобождением Саакашвили.

Так он прокомментировал дебаты в Европарламенте и призывы евродепутатов к правительству Грузии освободить Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

«Мы слышим удивительные заявления. Даже выступил один из адвокатов Саакашвили, который сказал, что без его освобождения нам не предоставят статус на членство в ЕС… Зачем тогда нужно было выставлять нам план из 12 пунктов, и вообще, зачем тогда его реализовывать? Если они ставят под сомнение конкретное уголовное преступление и связывают вопрос с получением или неполучением статуса, пусть оставят этот ничего не дающий статус себе. А мы будем делать то, что должны делать», — заявил Каладзе.

Заявление Каладзе поддержал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

«Когда мы слышим неадекватные заявления от депутатов Европарламента, нужен правильный ответ, и этот ответ дал Каха Каладзе… Это был абсолютно адекватный ответ на неадекватные заявления отдельных, конкретных депутатов Европарламента «, — заявил Кобахидзе.

Что касается статуса кандидата в ЕС, которого добивается Грузии, Кобахидзе сказал, что не дает результатов с финансово-экономической точки зрения.

«Что касается статуса, он важен политически, но мы должны объяснить обществу, что с другой точки зрения, с той же финансово-экономической точки зрения, он не дает конкретных результатов», — подчеркнул Кобахидзе.

Про Саакашвили лидер «Мечты» сказал, что он «первый диктатор и убийца» и «одним из самых серьезных преступников».

«Жизни сотен и тысяч человек на совести этого человека, а теперь вы хотите, чтобы общественность его пожалела. Нам это не интересно», – сказал Кобахидзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна