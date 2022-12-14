

В правящей партии назвали «ничего не дающим» Грузии статус кандидата в ЕС

14.12.2022 18:36





Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что депутаты Европарламента «могут оставить себе этот ничего не дающий статус» (кандидата в ЕС), если увязывают его предоставление с освобождением Саакашвили.



Так он прокомментировал дебаты в Европарламенте и призывы евродепутатов к правительству Грузии освободить Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.



«Мы слышим удивительные заявления. Даже выступил один из адвокатов Саакашвили, который сказал, что без его освобождения нам не предоставят статус на членство в ЕС… Зачем тогда нужно было выставлять нам план из 12 пунктов, и вообще, зачем тогда его реализовывать? Если они ставят под сомнение конкретное уголовное преступление и связывают вопрос с получением или неполучением статуса, пусть оставят этот ничего не дающий статус себе. А мы будем делать то, что должны делать», — заявил Каладзе.



Заявление Каладзе поддержал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.



«Когда мы слышим неадекватные заявления от депутатов Европарламента, нужен правильный ответ, и этот ответ дал Каха Каладзе… Это был абсолютно адекватный ответ на неадекватные заявления отдельных, конкретных депутатов Европарламента «, — заявил Кобахидзе.



Что касается статуса кандидата в ЕС, которого добивается Грузии, Кобахидзе сказал, что не дает результатов с финансово-экономической точки зрения.



«Что касается статуса, он важен политически, но мы должны объяснить обществу, что с другой точки зрения, с той же финансово-экономической точки зрения, он не дает конкретных результатов», — подчеркнул Кобахидзе.



Про Саакашвили лидер «Мечты» сказал, что он «первый диктатор и убийца» и «одним из самых серьезных преступников».



«Жизни сотен и тысяч человек на совести этого человека, а теперь вы хотите, чтобы общественность его пожалела. Нам это не интересно», – сказал Кобахидзе.





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