

Европарламент обсудил реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией

14.12.2022 18:43





13 декабря Европарламент обсудил доклад депутата Европарламента Свена Миксера о реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. Официальное голосование по документу состоится 14 декабря.



Докладчик Свен Миксер



Депутат Европарламента Свен Миксер выступил первым в качестве докладчика, и заявил, что «даже как потенциальная страна-кандидат, Грузия сегодня предлагает нам неоднозначную картину, и сигналы, исходящие из страны, также неоднозначны».



Признав, что за эти годы Грузия осуществила ряд «впечатляющих реформ» и по-прежнему остается лидером в Восточном соседстве с точки зрения сближения с законодательством ЕС, Миксер сказал, что, когда речь идет о демонстрации возможностей демократических структур страны и твердой приверженности страны основным европейским ценностям, узкопартийные, политические взгляды и личные конфликты преобладают над стратегическими, национальными целями.



«Такая токсичная политическая культура может оказаться губительной не только для европейских устремлений страны, но и для ее долгосрочной безопасности и процветания», — сказал он, добавив, что Евросоюз и Европарламент по-прежнему готовы помочь правительству Грузии в реализации легитимных устремлений грузинского народа.



В этом контексте Миксер подчеркнул, что 12 рекомендаций Еврокомиссии для Грузии с целью получения ею статуса кандидата, следует воспринимать как помощь, и правительство Грузии должно наилучшим образом использовать эту помощь.



Отметив, что Парламент и правительство Грузии предприняли «серьезные шаги» для реализации некоторых рекомендаций, депутат Европарламента заявил, что рекомендация, связанная с политической поляризацией, до сих пор не выполнена.



В этом смысле он заявил, что необходим «гораздо более ощутимый прогресс», в том числе «следующий этап судебной реформы — здесь сделано очень мало — борьба с коррупцией, обеспечение свободы СМИ, предотвращение чрезмерного влияния частных интересов т.н. олигархов, а также защита прав меньшинств».





Миксер подчеркнул необходимость планомерного проведения системных реформ, которые «будут успешными только при условии вовлечения в процесс политической оппозиции и гражданского общества».



В своем выступлении депутат Европарламента акцентировал внимание на процессе избрания нового народного защитника и заявил, что инклюзивный и прозрачный процесс отбора «должен завершиться избранием действительно независимого и профессионального народного защитника».



Он также отреагировал на заявления бывшего народного защитника Нино Ломджария о том, что дело руководителя телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия необоснованно и не соответствует основам уголовного права. «Это заявление указывает на ряд проблем в Грузии, таких как независимость суда, свобода СМИ, а также необходимость в независимом народном защитнике», — сказал Миксер.





Свен Миксер также рассказал о состоянии здоровья находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и подчеркнул, что Европарламент неоднократно выражал озабоченность по этому поводу и призывал отсрочить наказание Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за границей.



Признав, что политическое наследие Саакашвили вызывает большие разногласия, «хочу четко заявить, что мы рассматриваем его освобождение как чисто гуманитарный вопрос, и наш призыв не представляет собой юридическую, политическую или какую-либо иную оценку его дела».



В конце выступления Миксер также затронул продолжающуюся войну в Украине и приветствовал «четкую позицию», выраженную Грузией на международных форумах.



Однако он выразил обеспокоенность тем, что некоторые политические лидеры Грузии «обвиняют Евросоюз и наших партнеров в попытке втянуть Грузию в войну».





«Такие обвинения абсолютно неверны; Евросоюз всегда поддерживал и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии», — сказал депутат Европарламента, — «Евросоюз — это мирный проект. Грузии никогда не придется выбирать между Европой и миром. Выбрать Европу — значит выбрать мир».





Еврокомиссар Хелена Далли



После выступления Свена Миксера выступила Еврокомиссар по вопросам равенства Хелена Далли, которая представила точку зрения Еврокомиссии. По ее словам, благодаря предоставлению Грузии европейской перспективы отношения между Грузией и Европейским союзом стали еще теснее. Она заявила, что Соглашение об ассоциации для Грузии «остается сильной движущей силой в осуществлении реформ, которые приближают страну к ценностям, принципам, стандартам и законодательству Евросоюза».



По словам еврокомиссара, дорога в Европу «устанавливает высокую планку» в отношении стандартов и обеспечивает «усиленный контроль и мониторинг реформ».



В этом контексте она акцентировала внимание на реформах, изложенных в Соглашении об ассоциации и рекомендациях Еврокомиссии, и назвал среди них «амбициозную и всеобъемлющую судебную реформу, обеспечивающую независимость, добросовестность и строгость основных судебных институтов».



Говоря о принятом Парламентом законе о создании Антикоррупционного бюро, комиссар ЕС Далли подчеркнула, что важно, чтобы бюро было «действительно независимым», и отметила, что с этой точки зрения мнения БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианская комиссия будут очень важны.



Как и Миксер, еврокомиссар коснулась процесса отбора народного защитника и отметила, что «независимый народный защитник является важным элементом демократического общества». «Я приветствую тот факт, что процесс отбора нового народного защитника до сих пор был инклюзивным и прозрачным, и мы ожидаем, что он также будет завершен», — сказала она, выразив надежду, что политические партии Грузии достигнут консенсуса в деле поддержки независимости нового народного защитника.



Заявления депутатов Европарламента



В ходе дебатов депутат Европарламента Маркета Грегорова заявила, что «в течение многих лет мы указывали на наличие серьезных проблем в сферах демократии, верховенства закона, основных свобод и прав человека в Грузии, поэтому доклад по Грузии в определенной степени критический».



«Проведение реальных и всеобъемлющих реформ и устранение пробелов в законодательстве является необходимым условием», — сказала она, — «Нет места наспех принятым законам и политически мотивированным процессам».



Грегорова сказала, что «если есть воля к европейскому будущему, найдется и способ… Грузия должна предпринять дальнейшие шаги для достижения цели вступления в ЕС».



Она призвала грузинских политиков отложить в сторону свои разногласия и работать над осуществлением устремлений граждан Грузии.



Депутат Европарламента Мириам Лексманн выступила от имени Европейской народной партии и сказала, что «Грузия была лидером среди стран Восточного партнерства с точки зрения проведения реформ». «Вот почему неутешительно видеть негативные тенденции, влияющие на развитие страны», — сказала она.



Лексманн также заявила, что «политические лидеры разделяют не только политическое пространство, но и общество». В этом контексте она указала, что правящая партия продолжает игнорировать Соглашение от 19 апреля.



По ее словам, «один олигарх по-прежнему имеет чрезмерное влияние на политическую среду… судебная система используется для политического давления, а демократические политические процессы продолжают ухудшаться».



Она выразила надежду, что обвинения с Гварамия будут сняты, а Саакашвили разрешит лечиться за границей.



«Преодоление этих серьезных вызовов важно не только для европейского будущего Грузии, но и для укрепления демократии и устойчивости страны», — добавила она.





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