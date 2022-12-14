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Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа
14.12.2022 23:58
Президент Владимир Зеленский объявил, что Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинцев, и поблагодарил за решение.
"Приветствую решение Сената Чехии о признании Голодомора геноцидом украинцев. Благодарен чешским друзьям за утверждение правды и восстановление исторической справедливости. Наказание за все прошлые и современные преступления России неизбежно", - отметил глава государства в своем Twitter.
Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата чешского парламента, единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах актом геноцида украинского народа 6 апреля.
Напомним, во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге на этой неделе депутаты будут обсуждать гуманитарную ситуацию в Украине и рассмотрят признание Голодомора геноцидом.
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