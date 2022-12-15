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Грузию посетит премьер-министр Азербайджана


15.12.2022   10:44


Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.

Официальная церемония встречи в администрации правительства Грузии состоится в 11:00.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов проведут встречу с глазу на глаз, после чего под руководством премьер-министров Грузии и Азербайджана состоится заседание грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.


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