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Грузию посетит премьер-министр Азербайджана
15.12.2022 10:44
Сегодня в Грузию с официальным визитом прибудет премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства Грузии.
Официальная церемония встречи в администрации правительства Грузии состоится в 11:00.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов проведут встречу с глазу на глаз, после чего под руководством премьер-министров Грузии и Азербайджана состоится заседание грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.
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