

Посол США: Правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили

15.12.2022 10:55





«Правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили, предоставить ему необходимую медицинскую помощь, психологическую заботу и справедливый суд», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Отвечая на вопрос о распространении Специальной пенитенциарной службой кадров Михаила Саакашвили, Келли Дегнан заявила, что по делу Михаила Саакашвили идет суд, процесс должен вестись в соответствии с правами человека, с защитой личной жизни и правом на справедливый суд.



«Этот судебный процесс должен проводиться в соответствии с основными правами человека и защитой личной жизни, а также правом на справедливый суд», — заявила Келли Дегнан.







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