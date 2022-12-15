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Посол США: Правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили
15.12.2022 10:55
«Правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили, предоставить ему необходимую медицинскую помощь, психологическую заботу и справедливый суд», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.
Отвечая на вопрос о распространении Специальной пенитенциарной службой кадров Михаила Саакашвили, Келли Дегнан заявила, что по делу Михаила Саакашвили идет суд, процесс должен вестись в соответствии с правами человека, с защитой личной жизни и правом на справедливый суд.
«Этот судебный процесс должен проводиться в соответствии с основными правами человека и защитой личной жизни, а также правом на справедливый суд», — заявила Келли Дегнан.
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