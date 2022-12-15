

Сейм Польши признал Россию государством-спонсором терроризма

15.12.2022 10:57





Сейм Польши признал Россию государством-спонсором терроризма.



По информации польских СМИ, в принятом документе говорится, что «Россия систематически нарушает права человека, международное право, устав Организации объединенных наций и ряд других обязательств, совершает аннексию территорий других государств, вооруженные нападения, военные преступления и геноциды и предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере, из-за чего Россия должна быть изолирована на международной арене».



В том же документе отмечается, что Россия «несет ответственность за крушение малайзийского авиалайнера в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, и за крушение самолета ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 года, когда на борту погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие высокопоставленные польские должностные лица».







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