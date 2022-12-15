

Павел Герчинский: Надеемся, что Михаилу Саакашвили будет дана возможность предстать перед судом

15.12.2022 12:05





«Трудно понять, почему для Михаила Саакашвили стало невозможным прийти в суд. Надеюсь, что технически ему предоставят возможность выступить в суде в дистанционном режиме, потому что его права как обвиняемого должны быть полностью защищены», — заявила посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



«Евросоюз обеспокоен сообщениями об ухудшении здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили. Мы подняли этот вопрос перед соответствующими органами здесь, в Грузии. Власти Грузии должны обеспечить полную защиту его прав как заключенного и обвиняемого. Мы надеемся, что ему дадут возможность предстать перед судом в 21 веке и в таком передовом месте, как Тбилиси. Трудно понять, почему для Михаила Саакашвили стало невозможным прийти в суд. Надеюсь, что технически ему предоставят возможность выступить в суде в дистанционном режиме, потому что его права как обвиняемого должны быть полностью защищены. Я рад, что он решил не продолжать голодовку, так как это не пошло бы на пользу его здоровью. Мы внимательно следим за его здоровьем и ждем дальнейших шагов, которые определит грузинский суд», — заявил Герчинский.





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