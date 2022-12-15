

Эдуард Саакашвили: Российское телевидение радуется и смакует кадры с моим отцом

15.12.2022 12:13





Сын третьего президента Грузии заявил, что сегодня больше всего радуется положению Михаила Саакашвили российский политический истеблишмент и российские СМИ.



«Российский политический истеблишмент вполне доволен теми экстремальными страданиями, которые мой отец перенес за последний год», — сказал Эдуард Саакашвили.



«Очевидно, что у правительства Грузии есть своя политическая программа, но если вы посмотрите российское государственное телевидение, которое освещает ситуацию с моим отцом — факт, что они рады и развлекаются тем, в каком он состоянии, и что он заключенный», — добавил он.



Эдуард Саакашвили напомнил, что его отец впервые в истории Грузии мирно передал власть в стране путем выборов, при этом зная, что новые власти будут его преследовать. Ему ничего не угрожало за пределами Грузии, ни США и ни одна страна в Европе не пошла бы на экстрадицию. Но он все равно вернулся на родину, отметил сын Михаила Саакашвили.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.



Пенитенциарная служба в среду выложила в открытый доступ кадры с Михаилом Саакашвили из клиники «Вивамед», утверждая, что они доказывают эти утверждения.



На видео без звука видно как полуодетый Саакашвили, лежа в постели, спорит и ссорится с медперсоналом, также есть кадры, где он ходит по палате, ест и пьет и что делает, оставаясь один.



Адвокат Саакашвили заявил, что распространение кадров без согласия заключенного является уголовным преступлением, так как они относятся к категории персональных данных.



Ряд грузинских СМИ воздержались от публикации кадров, считая их распространение нарушением неприкосновенности частной жизни.



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