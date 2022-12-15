

Посол Швеции: Мы ожидаем от власти обеспечения прав Михаила Саакашвили

15.12.2022 12:19





«Мы ожидаем от власти обеспечения прав Михаила Саакашвили, в том числе его права на охрану здоровья», — заявил посол Швеции в Грузии Ульрик Тидесстрём.



«Как и все остальные, мы внимательно следим за развитием событий и с беспокойством получаем отчеты об ухудшении здоровья. Мы ожидаем, что власть обеспечит права Саакашвили, в том числе, конечно, его право на охрану здоровья», — заявил Ульрик Тидесстрём.







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