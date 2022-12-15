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Служба защиты персональных данных приступила к изучению вопроса об обнародовании видеозаписей Саакашвили
15.12.2022 12:31
Служба защиты персональных данных приступила к изучению вопроса об обнародовании видеозаписей Михаила Саакашвили.
«14 декабря 2022 года Специальная пенитенциарная служба, входящая в систему Министерства юстиции Грузии, обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении.
Служба защиты персональных данных изучит вопрос в установленный законом срок и проинформирует общественность о результатах», — говорится в заявлении ведомства.
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