

Служба защиты персональных данных приступила к изучению вопроса об обнародовании видеозаписей Саакашвили

15.12.2022 12:31





Служба защиты персональных данных приступила к изучению вопроса об обнародовании видеозаписей Михаила Саакашвили.



«14 декабря 2022 года Специальная пенитенциарная служба, входящая в систему Министерства юстиции Грузии, обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении.



Служба защиты персональных данных изучит вопрос в установленный законом срок и проинформирует общественность о результатах», — говорится в заявлении ведомства.







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