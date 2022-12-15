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Посол Евросоюза напомнил властям Грузии, что на дворе XXI век


15.12.2022   13:50


Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский выразил недоумение в связи с тем, что пенитенциарная служба не смогла обеспечить дистанционное участие в судебном процессе экс-президента Михаила Саакашвили.

«В 21 веке и в таком развитом месте, как Тбилиси, трудно понять, почему у него не было возможности присутствовать на суде», — заявил Герчинский.

В минувшую среду в Тбилисском городском суде должно было слушаться ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. Пенитенциарная служба отказала в его подключении к заседанию онлайн, заявив об отсутствии для этого технических возможностей.

Посол Евросоюза выразил надежду, что к следующему заседанию суда проблема дистанционного подключения будет решена.

«Мы искренне надеемся, что ему (Саакашвили) будет предоставлена возможность предстать перед судом. Мы очень внимательно следим за состоянием его здоровья и ждем следующих шагов, которые решит предпринять грузинский суд», — сказал Герчинский.

Он еще раз подчеркнул, что в Евросоюзе обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья бывшего президента.

«Мы поднимаем этот вопрос перед соответствующими представителями правительства Грузии. Власти Грузии должны обеспечить полную защиту всех его прав, как заключенного», — заявил Герчинский.


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