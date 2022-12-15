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Саакашвили: Вчера система окончательно опозорилась на весь мир
15.12.2022 14:55
«Вчера система окончательно опозорилась на весь мир», — говорится в письме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Письмо Михаила Саакашвили журналистам зачитал адвокат Саакашвили, посетивший экс-президента в клинике «Вивамед».
«Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с достоинством. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-либо стране мира, включая Россию, такую дикость и безобразие? Больше всего мне жаль медперсонал, который взяла в заложники банда разбойников и всячески его терроризирует. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты врачи, и пусть никто даже не смеет попытаться вытереть об них руки. Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломать меня не сможете», — пишет Саакашвили.
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