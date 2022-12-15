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Парламент принял изменения в Избирательный кодекс во втором чтении
15.12.2022 15:27
Парламент, исходя из рекомендаций Еврокомиссии, принял изменения в Избирательный кодекс во втором чтении, «за» — проголосовали 88 депутатов.
Избирательную реформу поддержали «Грузинская мечта», «Лело», «Гирчи», партия «Граждане», «Европейские социалисты», три члена «Группы реформ» и восемь беспартийных депутатов. «Национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» в голосовании не участвовали.
Из 12 рекомендаций Евросоюза, для выполнения второго пункта, в проект, подготовленный «Грузинской мечтой» во втором чтении, в общей сложности было внесено около 20 изменений. 13 из них нашли отражение в новой избирательной реформе, основанной на предварительном заключении ОБСЕ\БДИПЧ и Венецианской комиссии.
По требованию оппозиции в проект была внесена еще одна поправка, согласно которой, сертифицирование для партийных членов избирательной комиссии больше не будет обязательным.
«Избирательный кодекс», подготовленный на основе 12-ти рекомендаций Еврокомиссии, был инициирован в парламенте 26 сентября.
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