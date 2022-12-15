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Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество Виктора Януковича
15.12.2022 15:52
Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество экс-президента Украины Виктора Януковича.
Антикоррупционный суд Украины изъял у Януковича резиденцию в Межигорье, квартиру на Оболонской набережной, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, а также 537 исторических объектов стоимостью 18 миллионов евро.
Основанием для конфискации стало содействие Януковичем проведению подрывной и террористической деятельности против Украины и ведению агрессивной войны со стороны РФ.
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