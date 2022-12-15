

Кобахидзе: Хорошо, если радикальная оппозиция откажется от своих мандатов

15.12.2022 16:17





По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, было бы хорошо, если радикальная оппозиция отказалась бы от своих мандатов. По его словам, этот шаг положительно повлияет на снижение деполяризации в стране.



По словам Кобахидзе, будет лучше, если парламент покинут как можно больше радикалов.



«Будет очень хорошо, если радикальная оппозиция откажется от своих мандатов. Это не только снизит градус радикализма и поляризации в парламенте, но и положительно повлияет на снижение степени деполяризации в стране. Призывом Евросоюза была деполяризация, которую «Национальное движение» не выполнило. Если они и могут внести положительный вклад в деполяризацию, так это отказаться от своих мандатов. Если они это сделают, это будет их единственный вклад в выполнение рекомендации по деполяризации. Поэтому лучше, чтобы парламент покинули как можно больше радикалов», — сказал Ираклий Кобахидзе.







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