

Члены «Национального движения» начали голодовку в парламенте

15.12.2022 17:24





Члены «Национального движения» Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдула Исмаилов начали голодовку в парламенте. Об этом они заявили на специальном брифинге в парламенте.



По их словам, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут на лечение в другую страну.



«Кадры, распространенные властями, где мы увидели, что делает власть Грузии, чтобы довести до смерти третьего президента страны, никого не оставили равнодушным. Мы не будем смотреть на все это равнодушно. Сегодня я и мои друзья, несмотря на различия во мнениях в фракции, объявляем голодовку до перевода Михаила Саакашвили в ту страну, где его здоровье будет обеспечено. Были разногласия во мнениях, но мы приняли решение. Мы уверены, что этот протест будет нарастать как в стенах парламента, так и вне его», - сказал Давид Киркитадзе.





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