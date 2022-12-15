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Премьер-министр Азербайджана посетил Тбилиси
15.12.2022 18:09
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов посетил Тбилиси, где встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и принял участие в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили вопросы региональной стабильности, экономической и энергетической безопасности, а также укрепления двустороннего стратегического сотрудничества.
В ходе встречи премьер-министр Гарибашвили заявил, что «между нашими странами существует очень тесное экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство и, самое главное, дружба».
В этом контексте Гарибашвили напомнил об «очень важном» визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в октябре 2022 года, где стороны обсудили текущие стратегические проекты и планы на будущее.
Премьер-министр Грузии с «удовлетворением» отметил, что в последнее время заседания совместной комиссии стали более активными.
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, премьер-министр Асадов, со своей стороны, отметил, что Азербайджан придает «большое значение» этому визиту и выразил надежду, «что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией».
По словам Асадова, заседание комиссии является «хорошей возможностью» обсудить двусторонние отношения и «важные мегапроекты», реализуемые Азербайджаном и Грузией.
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