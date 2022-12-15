

Политики комментируют Резолюцию Европарламента о реализации Соглашения об ассоциации

15.12.2022 18:12





14 декабря Европарламент принял Резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, которую поддержали 430 депутатов Европарламента и 52 проголосовали против.



Резолюция критически оценивает текущую ситуацию в Грузии по многим вопросам, включая политический диалог и выборы, верховенство закона, хорошее управление и свободу СМИ, а также защиту прав человека и основных свобод.



В резолюции основатель правящей партии Бидзина Иванишвили назван олигархом и содержится призыв к властям предотвратить его влияние. В резолюции акцентировано внимание на задержанного экс-президента Михаила Саакашвили, выражается «серьезная озабоченность» состоянием его здоровья и содержится призыв к его освобождению и лечению за границей.



Ниже приведены оценки политиков:



Комментарии представителей правящей команды



Ираклий Кобахидзе – председатель Грузинской мечты: «Может ли (Рафаэль) Глюксман быть лицом Европы, или (Андрюс) Кубилюс, или Раса (Юнкевичиене), (Виола) фон Крамон или кто-то еще? Разве они лицо Европы? Это абсолютно недостойные заявления. На одной стороны есть человек, потративший 3 миллиарда, благотворитель, которого нужно наказать, а на другой стороне человек, который украл 3 миллиарда и более и который ежегодно убивал сотни людей, и которого нужно освободить. Это позор, общество смотрит на это. Беда в том, что это слышат грузинские зрители из Европы. Как у человека может не быть соответствующей реакции на это — немыслимо».



Шалва Папуашвили — Грузинская мечта, председатель Парламента: «С 2012 года в Европарламенте есть группа политиков, у которых есть только одна цель — наказать Бидзину Иванишвили, вернуть Михаила Саакашвили к власти. Вот на это мы смотрим все эти годы. Это видит грузинский народ… На самом деле это группа, которая не друг Грузии, а друг Саакашвили. Трибуну Европарламента использовали для распространения дезинформации, якобы в Грузии есть олигархическое правительство».



Мака Бочоришвили – Грузинская мечта, председатель парламентского Комитета по европейской интеграции: «В первую очередь хочу поблагодарить всех депутатов Европарламента, которые искренне поддерживают Грузию, хотят, чтобы Грузия стала достойным членом Европейского Союза и искренне выражают свою поддержку Грузии в рамках предоставленной им возможности. Мы ценим все мнения и рекомендации институтов ЕС, которые служат демократическому прогрессу Грузии и лучшему будущему граждан Грузии в Евросоюзе. В то же время трудно воспринимать всерьез послания Европарламента, которые лишены всякой основы и служат созданию и укреплению ложных представлений о Грузии, основанных на преднамеренных дискредитирующих кампаниях. Процесс, который мы наблюдаем в Европарламенте в отношении Грузии в течение последних месяцев, вызывает множество легитимных вопросов и дает возможность сделать неблагоприятные выводы; Грустно видеть, как узкие группы захватывают этот важный европейский институт в своих политических интересах и целях. К сожалению, сегодня в Европарламенте существует группа, которая действует под видом сторонников Грузии и не жалеет усилий для того, чтобы подорвать европейское будущее Грузии, очернить имидж грузинского государства активным участием в кампаниях по дезинформации, игнорировать достижения властей Грузии, на которых должно строиться наше европейское будущее в соответствии с волей грузинского народа. Мотивация этих их усилий — предмет отдельного разговора, который порождает множество вопросов и наносит ущерб имиджу самих европейских институтов. Результатом их действий стала принятая в июне резолюция по Грузии, которая якобы была принята с подтекстом защиты свободы СМИ и с абсурдными обвинениями стала предлогом для решения Еврокомиссии и Европейского совета, в соответствии с которым перспектива вступления в Европейский Союз, в отличие от Украины и Молдовы, Грузии была предоставлена без статуса кандидата».



Комментарии представителей оппозиции



Давид Усупашвили – Лело за Грузию: «Стране сейчас нужны положительные заключения и рекомендации Европарламента и Еврокомиссии, но мы должны дать Европе возможность сделать это, они не будут лгать, они говорят правду. Хорошее правительство принесет хорошую резолюцию, плохое правительство приносит плохую резолюцию. Процесс относительно санкций идет вполне логично, если только здесь, в Грузии, не произойдет серьезных изменений».



Теона Акубардиа – Стратегия Агмашенебели: «Мы видим еще более глубокую обеспокоенность наших западных партнеров происходящими в Грузии процессами… Ухудшение тона, которое отражено в этом докладе в отношении Грузии, конечно же, напрямую связано с реваншем и политическим возмездием Грузинской мечты, которая с одной стороны (касается) Михаила Саакашвили… (а с другой стороны) риторики нападок».



Анна Бучукури – За Грузию: «То, что написано в резолюции, очень тяжело для страны, и уже второй раз мы видим фамилию Иванишвили в такой тяжелой форме в официальном документе Евросоюза… Кроме Бидзины Иванишвили в тяжелой форме упоминается положение по направлению демократического развития в стране».





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