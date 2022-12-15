

Премьер-министры Грузии и Азербайджана подписали ряд документов о сотрудничестве

15.12.2022 18:50





Премьер-министры Грузии и Азербайджана подписали ряд документов о сотрудничестве.



Сегодня в администрации правительства состоялось 9-е заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Грузией.



Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, образцовое партнерство между Грузией и Азербайджаном будет способствовать более стабильному Южному Кавказу.



«Между нашими народами и странами существует полное взаимопонимание и полная дружба. Эти отношения углубляются. Благодаря нашему образцовому партнерству мы будем способствовать более стабильному Южному Кавказу. Это наша общая цель, наше общее желание видеть стабильный регион, который станет основой для большего экономического развития и большего процветания наших народов», — заявил премьер-министр.



Как отметил на заседании комиссии премьер-министр Азербайджана Али Асадов, заседание межправительственной комиссии является хорошей возможностью для обсуждения путей дальнейшего развития отношений между двумя странами и расширения направлений сотрудничества.



«Грузия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана. В этом году наш товарооборот увеличился на три процента. Безусловно, на фоне нынешней пандемии и вызовов, стоящих перед мировой экономикой, сам по себе этот рост свидетельствует о том, что между нашими странами есть еще больший потенциал, и мы сможем и дальше развивать эти отношения», — заявил Али Асадов.







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