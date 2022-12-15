

Саакашвили считает опубликованные кадры политической порнографией

15.12.2022 20:05





По словам матери бывшего президента Гиули Аласания, Михаил Саакашвили считает опубликованные кадры политической порнографией.



Гиули Аласания навестила Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».



«Как я заметила, наиболее актуальными являются распространяемые кадры. Сам он считает, что увиденное было политической порнографией. Кстати, я тоже есть в одном из кадров. Какие-то обезглавливающие отрезали мне голову в кадре, но это действительно я. Когда я его увидела, он был все еще очень худым и истощенным. У него нет аппетита. Я была там недолго, даже не спрашивала о температуре, наверное, все, как обычно, я не была там два дня», — заявила Гиули Аласания.



Что касается объявления депутатами от «Национального движения» голодовки, то, по словам Гиули Аласания, Саакашвили благодарен за это.



Вчера Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеозапись бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Сегодня голодовку объявили депутаты от «Национального движения» Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов. По словам Давида Киркитадзе, они «объявляют голодовку до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в страну, где его здоровье будет обеспечено».







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