

Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром Азербайджана

15.12.2022 20:16





Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.



По информации администрации президента Грузии, Саломе Зурабишвили приветствовала официальный визит премьер-министра в Грузию и выразила надежду, что официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию состоится в ближайшее время.



По сообщению администрации, на встрече было отмечено, что на фоне нынешних процессов в мире и регионе дружеские, партнерские отношения между Грузией и Азербайджаном приобретают все большее значение.



На встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, обсуждались вопросы углубления сотрудничества в сферах экономики, энергетики и инфраструктуры, важность совместных проектов. По словам премьер-министра Азербайджана, с учетом геополитической ситуации важно максимально использовать огромный потенциал в направлении транспорта и энергетики.



По сообщению администрации президента, на встрече была подчеркнута важность участия ЕС в реализации инфраструктурных и энергетических проектов. Было отмечено, что Грузия и Азербайджан на фоне существующих вызовов подтверждают, что вносят наибольший вклад не только в процесс укрепления безопасности и стабильности региона, но и Европы.







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