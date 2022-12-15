

Саакашвили: «Можете осуществить свой анонсированный план убийства, но сломить меня не сможете»

15.12.2022 20:31





Михеил Саакашвили назвал публикацию видеозаписи его прибывания в клинике «дикостью и непотребностью».



«Вчера система окончательно опозорилась перед всем миром. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком имеющим достоинство, надеюсь на вашу человечность. В какой-либо стране мира, включая Россию, где вы видели такую ​​дикость и непотребность», — написал Саакашвили в письме, опубликованном «Mtavari Arkhi».



«Больше всего мне жаль медперсонал, который взят в заложники бандой разбойников, которые его всячески терроризируют. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом виноваты врачи. И пусть никто не пытается вытереть об них руки», — написал Саакашвили.



«Что касается меня, можете осуществить свой анонсированный план убийства, но сломить меня не сможете» — добавил он.





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