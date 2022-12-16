

Уполномоченный Верховной Рады Украины хочет посетить Саакашвили — МИД

16.12.2022 00:22





МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили, который с мая находится в медицинском центре «Вивамед» в Тбилиси в статусе заключенного.



«Учитывая критическое состояние украинского гражданина, призываем грузинскую сторону обеспечить его надлежащей медицинской помощью, а также удовлетворить ходатайство об отсрочке наказания Михаила Саакашвили для его перевода в одну из европейских или американских клиник с целью дальнейшего лечения», — говорится в заявлении.



МИД Украины сообщает, что Михаила Саакашвили планирует посетить уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и призывает власти Грузии предоставить ему доступ.



«Украина и дальше будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии, в том числе и украинского гражданина Михаила Саакашвили, который должен быть освобожден», — заявляет МИД Украины.



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По данным независимой экспертизы центра «Эмпатия», в организме Саакашвили было обнаружено повышенное содержание бария, висмута и ртути. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов — независимые эксперты назвали 20 диагнозов, которые в совокупности создают угрожающую картину.



Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.



По ходатайству адвокатов суд должен рассмотреть вопрос отсрочки наказания и освобождения его по состоянию здоровья. Процесс уже дважды откладывался и в очередной раз назначен на 14 декабря.





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