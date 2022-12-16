

ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

16.12.2022 11:31





Послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России. Его утвердят 16 декабря по письменной процедуре, то есть без дальнейшего обсуждения. Об этом сообщило чешское председательство в Совете ЕС.



«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине», — говорится в публикации в Twitter.



Как пишет Reuters, санкции будут официально оформлены к полудню пятницы. Другие подробности не приводятся.



В начале декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что девятый пакет санкций затронет около 200 физических и юридических лиц. В черный список попадут депутаты, сенаторы, министры, губернаторы, три банка, компании военно-промышленного и горнодобывающего секторов. Также ЕС намерен запретить вещание еще четырех российских телеканалов и ввести ограничения на экспорт технологий и комплектующих для производства беспилотников.



Ранее у стран ЕС были проблемы с согласованием девятого пакета санкций. Как сообщали дипломатические источники Reuters, камнем преткновения стал вопрос ослабления ограничений на экспорт российских удобрений через европейские порты. Предлагалось сделать это даже для компаний, которые принадлежат уже находящимся под санкциями российским бизнесменам.



Некоторые члены ЕС сочли, что ограничения в отношении удобрений угрожают продовольственной безопасности развивающихся стран. Другие выразили опасения, что послабления позволят российским предпринимателям обойти ранее введенные санкции.



Как сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, «исключения все еще есть, но уточнены таким образом, чтобы каждое государство-член ЕС могло принять во внимание свои интересы национальной безопасности».





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