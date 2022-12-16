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Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата
16.12.2022 11:41
Лидеры Евросоюза предоставили Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата в ЕС.
«Сегодня Босния-Герцеговина получила статус страны-кандидата. Это сильный сигнал людям, но также и четкое ожидание проведения реформ от нового правительства», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Напоминаем, главы МИД стран ЕС договорились о предоставлении кандидатства Боснии и Герцеговине в начале недели. На данный момент статус страны-кандидата в ЕС получили Албания, Молдова, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция и Украина.
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