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Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата


16.12.2022   11:41


Лидеры Евросоюза предоставили Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата в ЕС.

«Сегодня Босния-Герцеговина получила статус страны-кандидата. Это сильный сигнал людям, но также и четкое ожидание проведения реформ от нового правительства», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Напоминаем, главы МИД стран ЕС договорились о предоставлении кандидатства Боснии и Герцеговине в начале недели. На данный момент статус страны-кандидата в ЕС получили Албания, Молдова, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция и Украина.


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