

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата

16.12.2022 11:41





Лидеры Евросоюза предоставили Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата в ЕС.



«Сегодня Босния-Герцеговина получила статус страны-кандидата. Это сильный сигнал людям, но также и четкое ожидание проведения реформ от нового правительства», — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.



Напоминаем, главы МИД стран ЕС договорились о предоставлении кандидатства Боснии и Герцеговине в начале недели. На данный момент статус страны-кандидата в ЕС получили Албания, Молдова, Республика Северная Македония, Черногория, Сербия, Турция и Украина.





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