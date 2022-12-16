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К голодающим в парламенте присоединился еще один депутат от ЕНД
16.12.2022 11:51
К голодающим в парламенте присоединился еще один депутат «Национального движения» - Темур Джанашия.
«Я приму участие во всех протестных активностях, которые будут направлены на спасение президента Саакашвили, будь то акция голодовки или что-то другое. В данном случае это такого рода протест, и я к ним присоединяюсь. Я намерен голодать до тех пор, пока не будет спасена жизнь президента Саакашвили. Когда мы получим гарантию, что этот человек находится в руках таких квалифицированных врачей, в таком состоянии, что отмечается реальный прогресс, мы в этом случае, конечно, прекратим голодовку», - сказал Джанашия.
Для справки, члены «Национального движения» Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов вчера объявили в парламенте голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили за границу.
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