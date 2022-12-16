

Объявивших голодовку депутатов навестил председатель законодательного органа

16.12.2022 11:53





К членам «Национального движения», которые объявили голодовку, пришел председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Спикер законодательного органа попросил депутатов прекратить голодовку.



Члены «Национального движения» Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдула Исмаилов вчера начали голодовку в парламенте. Сегодня к ним присоединился и Темур Джанашия.



По их словам, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут на лечение в другую страну.





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